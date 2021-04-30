В России начались десятидневные майские выходные

Десятидневные майские выходные начались в России. Решение о дополнительных нерабочих днях между праздниками было принято властями страны, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
В России 1 мая будет отмечаться государственный праздник весны и труда, 9 мая — День победы. Предложение продлить майские праздники поступило от главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее словам, это необходимая мера для того, чтобы добиться стабильной эпидемиологической обстановки в стране, пишет «
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая включительно. Документ предусматривает сохранение за работниками заработной платы. Власти Дагестана также объявили 13 и 14 мая выходными. В эти дни жители будут отмечать праздник Ураза-байрам. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране не будут вводить новые ограничения в эти дни, пишет «Национальная служба новостей». По словам экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, всплеска заболеваемости коронавирусом в России можно избежать, если граждане в майские праздники ограничат контакты и участие в мероприятиях.
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