30 апреля 2021

В России начались десятидневные майские выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча храбрых в сквере на драме. Необр.Екатеринбург , отдых на траве, пикник, лето, прогулка с собакой, сквер на драме
Россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая Фото:

Десятидневные майские выходные начались в России. Решение о дополнительных нерабочих днях между праздниками было принято властями страны, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.

В России 1 мая будет отмечаться государственный праздник весны и труда, 9 мая — День победы. Предложение продлить майские праздники поступило от главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее словам, это необходимая мера для того, чтобы добиться стабильной эпидемиологической обстановки в стране, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая включительно. Документ предусматривает сохранение за работниками заработной платы. Власти Дагестана также объявили 13 и 14 мая выходными. В эти дни жители будут отмечать праздник Ураза-байрам. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране не будут вводить новые ограничения в эти дни, пишет «Национальная служба новостей». По словам экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, всплеска заболеваемости коронавирусом в России можно избежать, если граждане в майские праздники ограничат контакты и участие в мероприятиях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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