1 мая в Миасском лесничестве было зафиксировано 5 очагов возгорания. Поджигателем оказался мужчина на мотоцикле, сообщает пресс-секретарь Главного управления лесами Челябинской области Ксения Барыкина.
«Предположительный нарушитель на кроссовом мотоцикле поджигал городские леса, с территории которых огонь переходил на лесной фонд. Его заметили местные жители и сделали фото», — прокомментировала она ситуацию URA.RU.
В регионе продолжает действовать противопожарный режим, который предполагает ограничения на посещение лесов, разведение костров и приготовление пищи на открытом огне. Ранее сообщалось, что на майских каникулах будут усилены рейды на курортах, базах отдыха, а также лесных массивах и окрестностях озер с участием полиции. Кроме того, суммы штрафов увеличиваются в два и более раза.
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