01 мая 2021

В Челябинской области разыскивают поджигателя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа сотрудников мчс и пожарных. Москва, мчс, пожарные, пожар, тушение пожара, огнеборцы
В Челябинской области действует противопожарный режим Фото:

1 мая в Миасском лесничестве было зафиксировано 5 очагов возгорания. Поджигателем оказался мужчина на мотоцикле, сообщает пресс-секретарь Главного управления лесами Челябинской области Ксения Барыкина.

«Предположительный нарушитель на кроссовом мотоцикле поджигал городские леса, с территории которых огонь переходил на лесной фонд. Его заметили местные жители и сделали фото», — прокомментировала она ситуацию URA.RU.

В регионе продолжает действовать противопожарный режим, который предполагает ограничения на посещение лесов, разведение костров и приготовление пищи на открытом огне. Ранее сообщалось, что на майских каникулах будут усилены рейды на курортах, базах отдыха, а также лесных массивах и окрестностях озер с участием полиции. Кроме того, суммы штрафов увеличиваются в два и более раза.

Поджигателя сфотографировали неравнодушные граждане

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...