Захарова назвала сценарии на случай отключения России от SWIFT

Мария Захарова допустила отключение России от международных платежных систем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти РФ допускают отключение страны от международной платежной системы SWIFT и прорабатывают различные сценарии этого. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Альтернативой системе SWIFT для России может стать «Система передачи финансовых сообщений» ЦБ РФ, отметила Захарова. «В настоящее время обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами — европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS», — приводит RT слова представителя МИД. Также Захарова сообщила о развитии сотрудничества российской платежной системы МИР и зарубежных аналогов — китайской Union Pay, японской JCB и международной Maestro.

Захарова подчеркнула, что сейчас власти на уровне министерств прорабатывают вопрос отключения. Просчитываются риски и возможный экономический ущерб. Конкретных сроков создания национального платежного инструментария дипломат не назвала.

Ранее депутаты Европарламента поддержали резолюцию, которая предлагает отключить Россию от системы SWIFT. По мнению экс-заместителя главы Национального банка Украины, экономиста Александра Савченко, это станет для российской экономики сильнейшим ударом.