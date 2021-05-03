Ройзман назвал главную проблему КПРФ перед выборами-2021

Члены КПРФ смогли бы добиться большего успеха на выборах в Госдуму-2021, если бы отказались от пропаганды образа советского вождя Иосифа Сталина. Об этом заявил бывший глава Екатеринбурга, политик Евгений Ройзман.
«Коммунистов бы во многом поддержали, если бы они не пропагандировали образ этого кровавого упыря и вурдалака», — заявил Ройзман в эфире радио «Эхо Москвы». Он уверен, что многие россияне ненавидят Сталина, потому что их коснулись репрессии.
Ройзман заявил, что КПРФ выступает против сноса памятников советским политическим деятелям, хотя Сталин уничтожал коммунистов. Экс-мэр Екатеринбурга считает такое поведение недопустимым.
URA.RU направило запрос в пресс-службу КПРФ с просьбой прокомментировать слова Ройзмана. Ответа на момент публикации не поступало.
Ранее в городе Дагестанские Огни снесли памятник Сталину. Коммунисты выступали против этого.
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