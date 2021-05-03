Свердловский адвокат на лыжах распространял наркотики в ХМАО

Адвокат делал закладки с наркотиками под Нефтеюганском (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Свердловской области, работающего адвокатом, поймали, когда он делал закладки на территории Нефтеюганского района. Он был в деловом костюме, а передвигался на лыжах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК по ХМАО.

«В ходе расследования установлено, подозреваемый, являясь действующим адвокатом, прибыл на личном автомобиле на территорию ХМАО с целю распространения наркотиков. Сотрудник Управления Росгвардии по ХМАО, осуществляющий утреннюю пробежку, обратил внимание на мужчину, одетого в деловой костюм, который встал на лыжи и проследовал вглубь леса, где бросил в кусты небольшие свертки и сфотографировал их», — уточнили в ведомстве, добавив, что сотрудник силовой структуры позвонил в полицию.

При задержании у адвоката обнаружено и изъято более 3 кг наркотических веществ, упакованных в небольшие свертки. Кроме того, при нем находился пистолет-револьвер, 20 самодельных патронов для стрельбы из пистолета, а также комплектующие для изготовления патронов — гильзы, пули. При досмотре силовики также нашли поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета. Подозреваемый сейчас находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перекрыли крупный канал сбыта «аптечных наркотиков». Один из задержанных приехал из Москвы и организовал в регионе интернет-магазин, после чего пригласил напарника из Республики Башкортостан.