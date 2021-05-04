Высокий уровень пожарной опасности на юге Уральского федерального округа, в Омской, Томской, Новосибирской областях, а также Алтайском крае впервые с начала 2021 года вырастет до пятого класса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На западе Омской области, Алтайского края, Новосибирской области, на юге Уральского федерального округа (Челябинская область), на западе Томской области впервые в этом году пожарная опасность может достичь пятого класса, то есть чрезвычайного уровня», — приводит ТАСС слова синоптика. По заявлению Вильфанда, обострение пожароопасной обстановки в этих регионах произойдет с 5 по 7 мая.
Ранее в Главном управлении МЧС объявили штормовое предупреждение в Челябинской области. В частности, 5 мая в регионе ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду.
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