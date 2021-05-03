В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

В Челябинской области ожидается ветер порывами до 22 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Челябинской области 5 мая ожидается ветер порывами до 22 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«По данным Челябинского гидрометцентра, 5 мая на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Челябинцев предупредили о том, что такой ветер может повредить слабоукрепленные конструкции, кровлю и остекление зданий, а также привести к обрыву линий электропередач и валу деревьев.

«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку», — добавили в пресс-службе ведомства.

В ближайшие два дня в Челябинской области ожидается жаркая погода. Температура воздуха прогреется до 28 градусов. В регионе сохраняется высокий уровень пожарной опасности (IV класс горимости по региональной шкале). Жаркая и ветреная погода может спровоцировать усиление лесных пожаров.