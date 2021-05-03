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30 апреля 2021

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, спецслужбы, учения мчс, ветроуказатель, колдун, ветер
В Челябинской области ожидается ветер порывами до 22 метров в секунду Фото:

На территории Челябинской области 5 мая ожидается ветер порывами до 22 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«По данным Челябинского гидрометцентра, 5 мая на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Челябинцев предупредили о том, что такой ветер может повредить слабоукрепленные конструкции, кровлю и остекление зданий, а также привести к обрыву линий электропередач и валу деревьев.

«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку», — добавили в пресс-службе ведомства.

В ближайшие два дня в Челябинской области ожидается жаркая погода. Температура воздуха прогреется до 28 градусов. В регионе сохраняется высокий уровень пожарной опасности (IV класс горимости по региональной шкале). Жаркая и ветреная погода может спровоцировать усиление лесных пожаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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