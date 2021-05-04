Курганский ПФР назвал даты доставки пенсий и соцвыплат в мае

Пенсии в мае будут выдавать по измененному графику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Курганской области с 4 по 7 мая работает в обычном режиме, несмотря на объявленные в стране нерабочие дни. Тем не менее, из-за праздников график выдачи пенсий и других выплат изменился. Информация об этом опубликована на сайте территориального органа ПФР.

«Доставка пенсий и других социальных выплат через кредитные организации (банки) будет произведена 13 и 21 мая 2021 года», — говорится в сообщении. Доставка пенсий и других выплат в отделениях почтовой связи в мае будет производится по следующему графику:

в отделениях почтовой связи Кургана и Шадринска:

7 мая 2021 года — за 7, 9 мая 2021 года;

8 мая 2021 года — за 8, 10 мая 2021 года;

в другие дни — согласно обычному графику.

7 мая 2021 года — за 7, 9 мая 2021 года; 8 мая 2021 года — за 8, 10 мая 2021 года; в другие дни — согласно обычному графику. в центральных отделениях почтовой связи (города, райцентры), а также в сельских отделениях почтовой связи с режимом работы пять дней в неделю:

5 мая 2021 года — за 5 мая 2021 года;

6 мая 2021 года — за 6, 8 мая 2021 года;

7 мая 2021 года — за 7, 9 мая 2021 года;

8 мая 2021 года — за 10, 11 мая 2021 года.

5 мая 2021 года — за 5 мая 2021 года; 6 мая 2021 года — за 6, 8 мая 2021 года; 7 мая 2021 года — за 7, 9 мая 2021 года; 8 мая 2021 года — за 10, 11 мая 2021 года. в сельских отделениях почтовой связи (с режимом работы три дня в неделю: вторник, четверг, суббота):

6 мая 2021 года — за 6, 7, 8 мая 2021 года;

8 мая 2021 года — за 9, 10, 11 мая 2021 года;

13 мая 2021 года — за 12, 13, 14 мая 2021 года.

6 мая 2021 года — за 6, 7, 8 мая 2021 года; 8 мая 2021 года — за 9, 10, 11 мая 2021 года; 13 мая 2021 года — за 12, 13, 14 мая 2021 года. в сельских отделениях почтовой связи (с режимом работы три дня в неделю: понедельник, среда, пятница):

5 мая 2021 года — за 6, 7 мая 2021 года;

7 мая 2021 года — за 8, 9, 10 мая 2021 года;

12 мая 2021 года — за 11, 12, 13 мая 2021 года.

Прием граждан в клиентских службах проводится только по предварительной записи. Помимо этого, услуги ПФР можно получить через личный кабинет на сайте органа или на портале госуслуг.