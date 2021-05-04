Инсайд: доходы губернатора ЯНАО и его команды резко сократились

Декларации о доходах и имуществе чиновников ЯНАО готовят к публикации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

По итогам 2020 года доходы губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и его подчиненных резко сократились. Как рассказали URA.RU источники, близкие к окружному правительству, у некоторых чиновников они упали практически вдвое.

«У всех членов правительства и директоров ключевых департаментов сильно сократился доход. Когда Артюхов прогнозировал это снижение, никто и подумать не мог, что потери в деньгах будут так велики. Однако в итоге картина опечалила чиновников», — рассказывают собеседники в кулуарах. По словам источников, сам глава региона показал в 2020 году самый низкий за время своего губернаторства доход, хотя год назад его доходы и так упали вдвое.

При этом, как утверждают инсайдеры, «ужиматься» пришлось не только новичкам в команде губернатора. Неприятность коснулась и таких «аксакалов большой ямальской политики», как директор департамента финансов Альбина Свинцова и глава департамента внешних связей Александр Мажаров, долгие годы демонстрировавших завидную финансовую стабильность.

Официальные представители власти затруднились говорить о конкретные цифрах, однако указали, что падение доходов чиновников вполне вероятно. «Публикация сведений о доходах намечена на ближайшие дни», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.

По неофициальным каналам удалось выяснить: «обнищание» чиновников связывают с дефицитом бюджета и новыми мерами поддержки населения. «В ЯНАО было введено много новых выплат для различных категорий граждан. Социалка забирает все больше средств, поэтому доходы чиновников логично приходится сокращать», — делятся в кулуарах.

Ранее декларации опубликовали депутаты окружного заксобрания, Госдумы и сенаторы от ЯНАО. В отличие от чиновников, некоторые из них доходы увеличили, а кое-кто даже стал крупным землевладельцем.