Власти ЯНАО распродают служебные автомобили

Автомобиль УАЗ 2006 года оценили в 165 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сразу семь легковых автомобилей, состоящих на балансе департамента имущественных отношений ЯНАО, выставлены на продажу. Извещение о предстоящих торгах было опубликовано на сайте окружного правительства.

«Собственник выставляемого на торги имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, — сообщается в документе. — Продавец: департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа». Среди выставленного на продажу имущества — два автомобиля «УАЗ» в модификациях Hunter и Patriot, а также пять автомобилей ГАЗ («Волга») моделей 3102 и 31105.

Техническое состояние машин оценивается как «неудовлетворительное», а одного из УАЗов как «предельное». В описании техники говорится о царапинах и сколах лакокраски, повреждениях пластиковых частей кузова и салона, изношенной внутренней обивки, сломанных подлокотниках. У некоторых авто сломанные бамперы скреплены саморезами, у одного авто отсутствует радиатор, у другого — сломан замок запирания двери водителя.

Самый дешевый лот — автомобиль ГАЗ (2004 года) — оценен в 99 тысяч рублей, самый дорогой — УАЗ (2006 года) — в 165 тысяч рублей. Торги будут проводиться на площадке «Сбер АСТ», заявки можно будет подавать начиная с 18.00 8 мая. Участники аукциона будут определены 10 июня, торги пройдут в 6.00 по московскому времени 15 июня.

Представители ямальских властей пояснили, что речи об обновлении автопарка не идет. «Это автомобили, содержание которых эффективно в частных руках. У них большие пробеги и сроки эксплуатации. Все машины на ходу, подготовлены к продаже и реализуются в частные руки по соответствующей начальной цене», — прокомментировали торги в пресс-службе.