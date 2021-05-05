Аналитики предупредили россиян о резком росте ставок по ипотеке

В скором времени ставки по ипотеке на новостройки могут вырасти до 8,5%, а на квартиры во вторичном жилом фонде — до 10%. Такие данные приводит управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин, сообщили URA.RU в пресс-службе кредитной организации.
«Повышение ипотечной ставки сделает неизбежным рост ежемесячного платежа. До конца года, с учетом возможного роста ключевой ставки, ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5-8,5%, а на „вторичку“ подняться до 9-10%», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что повышение Центробанком ключевой ставки сразу на 0,5 процентных пункта до 5% годовых повлияет на ситуацию на рынке розничных финансовых продуктов. Помимо роста ставки по ипотеке ожидается рост ставок по потребительским кредитам, приток вкладов и рост выдач ипотеки по госпрограмме. Ставки по вкладам уже начали повышаться от 0,2 до 1,5%, информирует издание
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