Аналитики предупредили россиян о резком росте ставок по ипотеке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, жилой дом, магнитострой, стройка
Причина этого — повышение Центробанком ключевой ставки Фото:

В скором времени ставки по ипотеке на новостройки могут вырасти до 8,5%, а на квартиры во вторичном жилом фонде — до 10%. Такие данные приводит управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин, сообщили URA.RU в пресс-службе кредитной организации.

«Повышение ипотечной ставки сделает неизбежным рост ежемесячного платежа. До конца года, с учетом возможного роста ключевой ставки, ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5-8,5%, а на „вторичку“ подняться до 9-10%», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что повышение Центробанком ключевой ставки сразу на 0,5 процентных пункта до 5% годовых повлияет на ситуацию на рынке розничных финансовых продуктов. Помимо роста ставки по ипотеке ожидается рост ставок по потребительским кредитам, приток вкладов и рост выдач ипотеки по госпрограмме. Ставки по вкладам уже начали повышаться от 0,2 до 1,5%, информирует издание MK.ru.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...