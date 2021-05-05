Аналитики предупредили россиян о проблемах с ипотекой

Банки могут сократить одобрение ипотеки на 10% Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Банки в России могут сократить одобрение ипотеки на 10%. Аналитики связывают такой прогноз с повышением ключевой ставки и возможным увеличением ипотечных ставок.

«На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку второй раз подряд — с 26 апреля она составляет 5% (повышение на 0,5 п. п.). Вероятно, это отразится на уровне базовых ставок по ипотеке — в июле они могут вырасти до 8—8,5%. В совокупности с ростом цен на жилье это может привести к снижению одобряемости кредитов», — рассказал «Известиям» управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

С ним согласна руководитель ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Кроме того, она отмечает, что в ближайшее время будут ужесточены требования к заемщикам и увеличен размер первоначального взноса. По мнению, руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, такой прогноз обусловлен ростом долговых обязательств у граждан. При этом эксперты считают, что снижение доли одобренных ипотечных кредитов может снизить спрос на новостройки, что приведет к росту предложения и стабилизации цен.

Ранее сообщалось, что повышение Центробанком ключевой ставки сразу на 0,5 процентных пункта до 5% годовых повлияет на ситуацию на рынке розничных финансовых продуктов. Помимо роста ставки по ипотеке ожидается рост ставок по потребительским кредитам, приток вкладов и рост выдач ипотеки по госпрограмме. Ставки по вкладам уже начали повышаться от 0,2 до 1,5%, информирует издание MK.ru .