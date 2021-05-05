05 мая 2021

Госсекретарь США объяснил, чего Америка хочет от России

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, кремлевская стена, город москва, кремль
Белый дом хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Кремлем Фото:

Вашингтон рассчитывает на более предсказуемые отношения с Москвой. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения», — приводит телеканал BBC слова Блинкена. Он подчеркнул, что США ответят «на безрассудные или агрессивные действия России».

Ранее американский президент Джо Байден выразил надежду на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в июне 2021 года. Саммит политиков может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане, уточняет агентство Nation News. Ожидается, что Путин и Байден обсудят стабилизацию отношений между странами. В МИД Украины уже нашли пользу для Киева от встречи президентов.

Отношения США и России обострились в марте 2021 года, когда Байден назвал Путина «убийцей». В ответ российский президент пожелал иностранному коллеге здоровья и заявил, что «кто как обзывается, тот так и называется». Вскоре США ввели новые санкции против РФ и выслали из Штатов десятки российских дипломатов. В МИДе РФ пообещали «зеркально ответить» на эти меры, передает RT. А зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил, что страны вернулись в состояние холодной войны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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