Госсекретарь США объяснил, чего Америка хочет от России

Вашингтон рассчитывает на более предсказуемые отношения с Москвой. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения», — приводит телеканал BBC слова Блинкена. Он подчеркнул, что США ответят «на безрассудные или агрессивные действия России».
Ранее американский президент Джо Байден выразил надежду на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в июне 2021 года. Саммит политиков может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане, уточняет агентство Nation News. Ожидается, что Путин и Байден обсудят стабилизацию отношений между странами. В МИД Украины уже нашли пользу для Киева от встречи президентов.
Отношения США и России обострились в марте 2021 года, когда Байден назвал Путина «убийцей». В ответ российский президент пожелал иностранному коллеге здоровья и заявил, что «кто как обзывается, тот так и называется». Вскоре США ввели новые санкции против РФ и выслали из Штатов десятки российских дипломатов. В МИДе РФ пообещали «зеркально ответить» на эти меры, передает RT. А зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил, что страны вернулись в состояние холодной войны.
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