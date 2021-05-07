Малахов готовит шоу по истории убитой блогерши из Екатеринбурга

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Андрей Малахов, малахов андрей
Продюсеры программы ищут героев для съемок шоу Фото:

Продюсеры программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1» готовятся к съемкам шоу о екатеринбургской бьюти-блогерши Кристине Журавлевой, труп которой нашли 16 апреля близ Сысерти. Об этом URA.RU сообщили сотрудники ток-шоу.

«Мы узнали о трагической гибели Кристины Журавлевой и очень хотим подключиться, попробовать помочь ее семье, разобраться в этой истории, чтобы виновные были наказаны», — сообщила сотрудница «России-1». Сейчас команда продюсеров ищет контакты родственников и знакомых Журавлевой, которые могут восстановить события последних дней.

Уточнить дату съемок и выход выпуска в эфир в пресс-службе «России-1» на момент публикации не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ получен не был.

Кристина Журавлева была известна как бьюти-блогер с 57 тысячами подписчиков в Instagram. Женщина пропала из поля зрения поклонников в начале апреля. По неофициальным данным, женщину в 2019 году свердловский арбитраж признал банкротом по иску Сбербанка. Долг Журавлевой удалось выплатить в конце того же года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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