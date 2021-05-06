Муж убитой блогерши из Екатеринбурга тайно арестован

В убийстве Кристины Журавлевой подозревают супруга Фото: kris_zhuravleva_, Instagram

Супруг убитой под Екатеринбургом блогерши Кристины Журавлевой Дмитрий помещен под арест на два месяца. Такую меру пресечения избрал Сысертский районный суд, однако огласке данный факт решено не предавать. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах.

На текущий момент Дмитрий является основным подозреваемым в убийстве жены. «Он арестован на два месяца, а дальше [вероятно будет] продление», — рассказал собеседник агентства. Он не исключил, что дело из следственного отдела по Сысерти будет передано в региональное управление СК РФ из-за широкого общественного резонанса.

Следствие не давало официальных комментариев по аресту мужчины. Представитель СУ СК Александр Шульга на момент публикации не ответил на звонок URA.RU и сообщение от корреспондента в мессенджере. Не удалось дозвониться и до следственного отдела в Сысерти, а также до райсуда.

Как писало URA.RU, Кристина Журавлева была известна как бьюти-блогер с 57 тысячами подписчиков в Instagram. Женщина пропала из поля зрения поклонников в начале апреля. Тело девушки со следами криминальной смерти было обнаружено 16 апреля в лесополосе в окрестностях Екатеринбурга. По данным источников агентства, убийству Кристины Журавлевой предшествовали скандалы в семье. Следователи возбудили дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). Накануне супруг покойной подписал признательные показания, но следствие не уверено в их истинности.