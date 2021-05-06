Муж погибшей блогерши из Екатеринбурга признался в убийстве жены

Муж Журавлевой сознался в убийстве Фото: Кристина Журавлева, Instagram

Супруг убитой под Екатеринбургом блогерши Кристины Журавлевой задушил ее. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

«Следственным отделом по городу Сысерть СК России по Свердловской области 33-летнему неработающему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Убийство“. Наказание за совершение указанного особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы», — рассказал он.

По данным следствия, инцидент между супругами произошел днем 5 апреля. Обвиняемый после ссоры дома с женой задушил ее руками, после чего она скончалась на месте. Обвиняемый только в ночь на 9 апреля вывез тело в лесной массив, где 16 апреля его случайно нашли, но опознать не смогли. Муж пришел с заявлением об исчезновении супруги только 30 апреля.

«В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий была установлена причастность обвиняемого к убийству своей супруги. В итоге он дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершённого преступления. 7 мая районным судом в отношении обвиняемого по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — объяснил он.

Как писало URA.RU, Кристина Журавлева была известна как бьюти-блогер с 57 тысячами подписчиков в Instagram. Женщина пропала из поля зрения поклонников в начале апреля. Тело девушки со следами криминальной смерти было обнаружено 16 апреля в лесополосе в окрестностях Екатеринбурга. По данным источников агентства, убийству Кристины Журавлевой предшествовали скандалы в семье. Ранее 7 мая сообщалось, что силовики задержали мужа Журавлевой, однако не придали операции огласку.