В союзе дилеров предупредили о ловушке при покупке новой машины

Официальные дилеры часто навязывают покупателям дополнительную комплектацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При продаже нового автомобиля официальные дилеры зачастую навязывают покупателю различное дополнительное оборудование, которое увеличивает первоначальную стоимость машины. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал основатель сети автосалонов Freshauto и вице-президент российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль.

«Многие дилеры прибегают к „грязным“ технологиям в виду увеличенного спроса и накручивают много цен на допы (дополнительное оборудование — прим.URA.RU), пытаются продать с машиной максимальное количество разных продуктов. Будьте аккуратны. Находитесь в переговорной позиции с любым продавцом, но я подчеркиваю — только у официального дилера нужно покупать новый автомобиль», — объяснил URA.RU Мигаль.

При этом, отметил вице-президент ассоциации дилеров, ниже, чем у автодилеров, цен на автомобили без пробега не найти. «Ввезти в Россию автомобиль, и более выгодно, чем это делает дилер просто невозможно, поэтому ниже цен, чем у дилера не существует», — отметил Мигаль.

По мнению автоэксперта, координатора общества «Синие ведерки» Петра Шкуматова, у покупателя нет шанса отказаться от дополнительного оборудования для автомобиля, которое предлагают в дилерских центрах. «Сделать с этим ничего нельзя, потому что вам говорят, что эта цена конкретного доработанного автомобиля, у вас всегда есть возможность заказать автомобиль по ценам автопроизводителя и ждать его, допустим, полгода», — рассказал собеседник URA.RU.

Шкуматов уточнил, что в среднем автодилеры накручивают 20% дополнительным оборудованием от первоначальной стоимости автомобиля. «Автомобиль, который миллион стоит, соответственно 1 200 000. Два миллиона — вообще иногда доходит до двух с половиной. Это цена, типа конкретной комплектации, как они это говорят», — заключил он.

Ранее семь компаний подняли цены на автомобили. Так, Lada и Renault повысили цены на весь модельный ряд. Skoda, Volkswagen и Audi подняли стоимость большинства моделей. Mazda и Mercedes-Benz пока увеличили цены только на одну модель. В разговоре с URA.RU член совета директоров группы компаний «Оками» Олег Мосеев призвал россиян поторопиться с покупкой автомобиля из-за дефицита некоторый моделей.