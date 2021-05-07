07 мая 2021

Политолог назвал неожиданного преемника Путина. Его влияние усилилось в пандемию

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Координационный совет по вопросам реализации экологической политики в Челябинской области. Челябинск, чиновники, пиджаки, спины чиновников
Вероятному кандидату прочат пост вице-премьера с дальнейшими карьерными перспективами Фото:

Одним из кандидатов в преемники Владимира Путина на посту президента России в 2024 году является глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Такое мнение высказал автор крупного политического telegram-канала «Как-то вот так» (более 75 тысяч подписчиков) Анатолий Спирин.

«В „шорт-листе преемников“ Путина, как и ранее, все еще находится зампред Совбеза [Дмитрий] Медведев, а также возведённый недавно в повестке в ранг переговорщика с Западом глава Счетной Палаты [Алексей] Кудрин — ну, а кроме „стабильных“ кандидатов в лице премьера [Михаила] Мишустина и мэра Москвы [Сергея] Собянина также обозначают как преемника и главу РФПИ Дмитриева», — написал Спирин.

В политтусовке в последнее время широко обсуждается фигура Дмитриева, так как именно он отвечает за продажу зарубежным странам российской вакцины от коронавируса Sputnik V. В связи с этим Дмитриеву начали предрекать карьерный взлет. В частности, по данным News.ru, обсуждается его назначение на должность вице-премьера РФ. По словам Спирина, сам процесс «трансфера» практически завершен с принятием поправок в Конституцию, зачисткой оппозиционного поля, заменами в губернаторском корпусе и новыми думскими выборами, которые окончательно завершат процесс скорой передачи власти.

Кирилл Дмитриев включен в список «Молодых глобальных лидеров», составленный членами Всемирного экономического форума. Он имеет большие связи на Западе, он награжден несколькими орденами иностранных государств.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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