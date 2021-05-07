Одним из кандидатов в преемники Владимира Путина на посту президента России в 2024 году является глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Такое мнение высказал автор крупного политического telegram-канала «Как-то вот так» (более 75 тысяч подписчиков) Анатолий Спирин.
«В „шорт-листе преемников“ Путина, как и ранее, все еще находится зампред Совбеза [Дмитрий] Медведев, а также возведённый недавно в повестке в ранг переговорщика с Западом глава Счетной Палаты [Алексей] Кудрин — ну, а кроме „стабильных“ кандидатов в лице премьера [Михаила] Мишустина и мэра Москвы [Сергея] Собянина также обозначают как преемника и главу РФПИ Дмитриева», — написал Спирин.
В политтусовке в последнее время широко обсуждается фигура Дмитриева, так как именно он отвечает за продажу зарубежным странам российской вакцины от коронавируса Sputnik V. В связи с этим Дмитриеву начали предрекать карьерный взлет. В частности, по данным
Кирилл Дмитриев включен в список «Молодых глобальных лидеров», составленный членами Всемирного экономического форума. Он имеет большие связи на Западе, он награжден несколькими орденами иностранных государств.
Подписывайтесь на URA.RU в