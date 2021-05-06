Андрей Козицын и Игорь Алтушкин получили медали за поддержку ветеранов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил гендиректора УГМК Андрея Козицына и владельца РМК Игоря Алтушкина за поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Информацию о награждении подтвердили URA.RU в пресс-службах обеих компаний.

Уральские меценаты получили от главы государства памятные медали «75 лет победы в Великой Отечественной Войне в 1941—1945 годах», а также благодарственные письма от российского организационного комитета «Победа». «За активное участие в патриотическом воспитании граждан и решение социально-экономических проблем ветеранов», — говорится в документах на награждение.

Благодарность и медаль торжественно передал Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сразу после того, как все вместе они осмотрели новый выставочный центр «Крылья Победы», открывшийся в Верхней Пышме 5 мая. Специально для него Козицын приобрел любимый самолет Джона Траволты.