06 мая 2021

Путин наградил главных уральских меценатов. Инсайд URA.RU подтвердился

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Совещание в полпредстве с главами регионов УрФО по экологии. Екатеринбург, козицын андрей, алтушкин игорь
Андрей Козицын и Игорь Алтушкин получили медали за поддержку ветеранов Фото:

Президент России Владимир Путин наградил гендиректора УГМК Андрея Козицына и владельца РМК Игоря Алтушкина за поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Информацию о награждении подтвердили URA.RU в пресс-службах обеих компаний.

Уральские меценаты получили от главы государства памятные медали «75 лет победы в Великой Отечественной Войне в 1941—1945 годах», а также благодарственные письма от российского организационного комитета «Победа». «За активное участие в патриотическом воспитании граждан и решение социально-экономических проблем ветеранов», — говорится в документах на награждение.

Благодарность и медаль торжественно передал Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сразу после того, как все вместе они осмотрели новый выставочный центр «Крылья Победы», открывшийся в Верхней Пышме 5 мая. Специально для него Козицын приобрел любимый самолет Джона Траволты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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