Сенатор Рязанский рассказал об изменении рабочей недели в России

Валерий Рязанский увидел тенденции к сокращению часов в рабочей неделе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России в обозримом будущем может быть снижено число трудовых часов в рабочей неделе. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«В обозримом будущем, я думаю, что все-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», — заявили в беседе с URA.RU Рязанский. Одновременно с этим он подчеркнул, что полного перехода на четырехдневку в ближайшее время не случится.

По словам сенатора, количество рабочих часов может быть сокращено для некоторых россиян. «Для определенных категорий может, будет сокращение. Дополнительное время для воспитание детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет. Я уже не говорю о том, что сам характер удаленной работы уже позволяет многие такие традиционные виды занятости поменять», — отметил Рязанский.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что во всем мире могут ввести четырехдневную рабочую неделю. При этом эксперты полагают, что это приведет к снижению заработной платы. Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман посоветовал властям РФ рассчитать, компенсирует ли повышение производительности труда потерю одного рабочего дня. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал прогноз, что через 15-20 лет россияне будут работать лишь три дня в неделю.