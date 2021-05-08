Экономист предупредил о подорожании ряда продуктов в России

В среднем увеличение цен составит 15—20% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В ближайшее время в России подорожает ряд продуктов. Об этом сообщил финансовый аналитик, доктор экономических наук Владимир Смирнов.

По его словам, следует ожидать повышения цен на чай, кофе, консервы, молоко и некоторые сорта рыбы. «Некоторые ингредиенты или, к примеру, отдельные сорта рыбы, завозят к нам из-за рубежа. И их стоимость зависит от валютного курса. А отечественная валюта за последние недели заметно ослабла, что тоже повлияло на конечную цену. В среднем аналитики обещают увеличение цен на 15—20% для упомянутой продукции, — отметил в беседе с «Вечерней Москвой».

Однако, экономист добавил, что резкого скачка цен не будет из-за принятых ЦБ мер. Он подчеркнул, что подорожание будет плавным и замедлится из-за стабилизации курса рубля в конце мая — начале июня.

Ранее Росстат сообщил, что в апреле в России сильно подорожали куриные яйца, некоторые овощи и греча. Также выросли цены на сахар и майонез. Последний подорожал более, чем на 50% в годовом выражении. При этом подешевели помидоры, огурцы и апельсины. Также специалисты отметили резкий скачок цен на овощи и мясо. С 27 апреля по 4 мая резко подорожали, в числе прочего, свинина и баранина.