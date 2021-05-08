В Гидрометцентре рассказали, когда придет летнее тепло

На Среднем Урале ожидается 27 градусов тепла после 10 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Летняя температура в Европейской части России, а также на Урале значительно повысится уже с начала следующей недели — 10 мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже с 10 числа начинается повышение температуры. В центре европейской части России будет 16-20 градусов тепла, на Средней Волге — 22-25 градусов тепла, на Нижней Волге и Среднем Урале — до 27 градусов тепла», — передает его слова ТАСС. При этом в Москве температура воздуха, по прогнозам, прогреется до 24 градусов, в Подмосковье — до 26 градусов, уточняет RT.

С коллегой не согласен метеоролог и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он прокомментировал слова Вильфанда о майской температуре выше нормы. «Лето будет нормальное, умеренное, теплое, в рамках климатической нормы», — приводит информацию специалиста телеканал 360. Он раскрыл, что столбик термометра максимум поднимется до 18 градусов тепла.