Раскрыты детали пропажи главы больницы, где лечили Навального

Глава Минздрава Омской области Александр Мураховский пропал во время охоты в тайге Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пропавший на охоте министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский находился в тайге с компанией. Детали исчезновения медика назвал источник в поисковом отряде волонтеров.

«Знаю, что он там был не один. Друзья, знакомые или сотрудники. Они его искать первыми начали. Искали сначала своими силами, потом всех остальных подключать стали», — сказал собеседник «Пятому каналу». Волонтер уточнил, что поиски Мураховского ведутся также в труднопроходимой заболоченной таежной местности, где передвигаться возможно только на внедорожниках и квадроциклах.

В поиски главы омского Минздрава участвуют сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС и волонтеры. Задействована спецтехника, вертолет и беспилотные летательные аппараты, уточнили в местном управлении МВД. Пока обнаружен только квадроцикл врача.

Мураховский пропал 8 мая в лесах Большеуковского района. Ранее он руководил больницей, в которой в августе 2020 года лечили Алексея Навального. Блогеру стало плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске, прямо из лайнера Навального госпитализировали в Омскую ГКБ №1, напоминает телеканал 360.