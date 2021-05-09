Политолог нашел нестыковки в речи Путина на параде Победы

Путин изменил речь во время выступления Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин изменил одно слово в речи, приготовленной для выступления на параде Победы, и смысл фразы стал другим. На это обратил внимание политолог, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Выступая с трибуны на Красной площади, президент заявил, что в самое трудное время войны советский народ был один на пути к Победе. Однако в эфире телеканала «Дождь» политолог заявил, что, согласно тексту выступления на сайте Кремля и текстовой версии, в этом месте фразы было слово «един», а не «один». «Когда он это сказал, я залез на сайт kremlin.ru, там было слово „един“ — „наш народ был един в движении к Победе“», — сказал Колесников.

Он отметил, что Путин изменил формулировку в ходе своего выступления, и смысл фразы стал полностью другим. Сейчас текст на сайте Kremlin.ru соответствует произнесенному президентом. Однако «Парламентская газета» приводит цитату со словом «един».

Мероприятия прошли во многих городах России. По улицам маршировали военные, прошел показ военной техники. В Москве во время парада выступил президент РФ Владимир Путин. В этот раз глава государства не только говорил необычно долго, но и впервые с 2000 года по-новому оценил масштабы международных угроз и готовность России к диалогу с внешним миром. Мнения пользователей социальных сетей о важности поведения парада в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне разделились. Некоторые восхитились им, другие же сочли зрелище пустой тратой денег.