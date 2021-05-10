СМИ: как выжил в тайге врач, лечивший Навального

Глава омского минздрава три дня блуждал по тайге Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Во время трехдневных блужданий по тайге глава омского минздрава Александр Мураховский обнаружил вагончик, в котором были печь и лапша быстрого приготовления. Такие подробности выживания экс-главврача больницы Омска в лесу сообщили СМИ.

Мураховский пропал во время охоты в тайге 7 мая. Врач наехал на березу на квадроцикле, и, пока пытался выбраться, отбился от группы. Он отошел от транспортного средства, чтобы найти людей. «Вскоре Александр нашел какой-то вагончик и заночевал там. В вагончике был „чойс“ — так омичи называют бомж-пакеты. Министр перекусил „чойсом“, растопил [печку] буржуйку, вскипятил чайник. На следующее утро Александр двинулся в путь», — передает издание Baza. Мобильный телефон Мураховский оставил на базе отдыха.

На второй день Мураховский видел вертолет, но спасатели его не заметили из-за того, что врач был в серой одежде, которая сливалась с болотистой местностью. Ночь на 10 мая министр провел под березой. Как уточняет издание, тогда было всего плюс пять градусов. По пути Мураховский видел много медвежьих следов. Но от встречи с хищниками его спасли лесные пожары. «В Омской области горят болота, а шел он часто по горелой земле, потому медведи и не почуяли его следы», — уточняет Baza.

Мураховского искали три дня. Сначала приятели, к поискам подключились спасатели, сотрудники Росгвардии и волонтеры. За это время врач прошел 45 километров, в том числе мимо заимки Поспелов с пятью домами, но не заметил их. 10 мая министр вышел к деревне Баслы, передает агентство Nation News.

Ранее Мураховский был главным врачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, куда попал осужденный Алексей Навальный в августе 2020 года. Вскоре медик стал главой регионального минздрава, пишет RT.