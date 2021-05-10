Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский отбился от коллектива и не смог правильно сориентироваться в лесу. Так сам врач объяснил, почему заблудился в тайге.
«Нормально у меня все. Чувствую себя хорошо, без травм. Как выживал, пусть при мне останется. А как получилось — ну не сориентировался в лесу правильно», — рассказал Мураховский изданию «Подъем». Он подчеркнул, что был не на охоте, а просто приехал к другу на базу отдыха. А вышел из леса помогло везение, добавил врач.
Также Мураховский поблагодарил «армию людей», которая его искала три дня. Министр извинился, что из-за него они не смогли отметить День Победы.
Мураховский пропал в тайге 7 мая во время прогулки квадроциклах с друзьями, напоминает агентство Nation News. Главу омского минздрава искали товарищи, спасатели, сотрудники Росгвардии и волонтеры. 10 мая врач вышел к населенному пункту. СМИ рассказали, как Мураховский выживал в тайге.
Ранее Мураховский был главным врачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, куда попал осужденный Алексей Навальный в августе 2020 года. Вскоре медик стал главой регионального минздрава.
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