Аналитики ожидают скачка цен на электричество

Цены вырастут на Урале и в Сибири Фото: Илья Московец © URA.RU

В 2021—2022 годах стоимость электроэнергии для промышленности вырастет на 6-15%. Об этом свидетельствует прогноз «Совета рынка».

«В европейской части РФ и на Урале они будут расти на 6% два года подряд. В Сибири в текущем году ожидается скачок на 15%, а в следующем — на 7%. Затем рост замедлится из-за снижения платежей за мощность новых ТЭС», — передает « Коммерсант ».

По прогнозу «Совета рынка», после 2023 года рост цены замедлится. Однако после 2025 года рост цен ускорится из-за запуска новых инвестпрограмм в энергетике, в частности модернизации старых ТЭС, полагает Сергей Роженко из компании KPMG. Так, в Европе и на Урале среднегодовые темпы роста составят 4,7%, а одноставочная цена достигнет 3,8 тыс. руб. за 1 МВтч к 2030 году, полагает аналитик.

Ранее Союз потребителей России обратились в правительство с просьбой ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Она предполагает, что в случае потребления больше установленной нормы граждане будут платить более высокую цену за единицу энергии. Однако в Минэнерго эту идею не рассматривают.