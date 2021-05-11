Казанский школьник рассказал, как выжил во время стрельбы

Стрелок хотел найти как можно больше жертв (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Ученик школы №175 в Казани Андрей (имя изменено — прим. URA.RU) уверен, что он и его одноклассники выжили во время стрельбы в гимназии лишь потому, что стрелок решил, что перед ним пустой класс. Об этом восьмиклассник рассказал в разговоре с URA.RU.

«Мы делали контрольную по немецкому языку, когда внизу раздались крики, мат и прозвучали выстрелы, — поделился восьмиклассник. — Мы в это время были на третьем этаже, вскоре выстрелы зазвучали и в коридоре у нас. Директор по громкой связи объявил, что в школе идет стрельба, сказал забаррикадироваться и сидеть тихо. Я сразу понял, что это теракт, но до конца не осознавал, что происходит, был в легком шоке. Мы с другом заблокировали двери партами, сели с остальными ребятами и стали успокаивать и подбадривать других».

По словам Андрея, самым страшным было мгновение, когда кто-то подошел с другой стороны двери и стал дергать ручку. В этот момент школьники сидели, затаив дыхание. Видимо решив, что класс пуст, стрелок отправился искать жертв в других местах. По словам ученика, большинство погибших оказались из 8 «А» класса, где, возможно, не успели закрыть двери.

«Когда к нам пытались вломиться, я очень сильно перепугался, — признался Андрей. — Не знаю, как я смогу после всего этого снова пойти в школу».

Трагедия в казанской школе случилась утром 11 мая. Стрелком оказался выпускник заведения Ильназ Галявиев. Его знакомые рассказали URA.RU, что парень был тихим, замкнутым и не имел друзей. Причиной массового убийства могла стать месть учительнице.