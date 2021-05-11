Жириновский предложил запретить освещение Колумбайна

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Политик отреагировал на стрельбу в школе Фото:
новость из сюжета
Массовое убийство в казанской школе

Не стоит освящать в СМИ стрельбу в школах, потому что это может спровоцировать еще больше подобных случаев. Такое мнение журналистам высказал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, отреагировав на массовое убийство в школе Казани.

«Прекратите давать информацию о расстрелах в школах. Это действует как подстрекательство <…> Мы хотим, чтобы в каждом субъекте у нас раз в год расстреливали учеников?» — цитирует Жириновского telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

Ранее в школе №175 Казани 11 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу. По информации различных ведомств погибли восемь или девять человек, большая часть из которых дети. Пострадали 19 человек. Для семей погибших и для пострадавших подготовят выплаты, распорядился президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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