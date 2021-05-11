Жириновский предложил запретить освещение Колумбайна

Не стоит освящать в СМИ стрельбу в школах, потому что это может спровоцировать еще больше подобных случаев. Такое мнение журналистам высказал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, отреагировав на массовое убийство в школе Казани.
«Прекратите давать информацию о расстрелах в школах. Это действует как подстрекательство <…> Мы хотим, чтобы в каждом субъекте у нас раз в год расстреливали учеников?» — цитирует Жириновского telegram-канал «Говорит и показывает Москва».
Ранее в школе №175 Казани 11 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу. По информации различных ведомств погибли восемь или девять человек, большая часть из которых дети. Пострадали 19 человек. Для семей погибших и для пострадавших подготовят выплаты, распорядился президент республики Татарстан Рустам Минниханов.
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