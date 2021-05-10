Правила ужесточаются после трагедии в казанской школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В школах Челябинской области вводятся повышенные меры безопасности и ужесточается пропускной режим. Соответствующее поручение 11 мая дал на совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер по итогам трагедии в Казани.

«Всем директорам школ, министерству образования региона усилить меры безопасности и пропускной режим. Сейчас в режиме оперативного штаба с силовиками мы провели соответствующее совещание. Договорились с Росгвардией, которая у нас в основном осуществляет охрану в школах, усилить меры безопасности и пропускной режим. Также коллеги из органов МВД и ФСБ проводят дополнительные профилактические мероприятия», — цитирует Текслера его пресс-служба.

Также он призвал педагогов и школьников сообщать о любых подозрениях. «Ничего нигде нельзя утаивать, никакую информацию. Учителя, директора, школьники должны общаться друг с другом. Появляются подозрительные моменты — нужно в правоохранительные органы. В 2020 году предупредили ряд случаев, и это было сделано по информации, которая шла из школ, от самих учеников и учителей», — добавил глава региона.

Утром сегодняшнего дня в школе №175 Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу. По информации различных ведомств погибли восемь или девять человек, по большей части дети. Еще 19 человек получили различные ранения и травмы. По распоряжению президента республики Татарстан Рустама Минниханова родные погибших и пострадавших получат материальную помощь. Глава России Владимир Путин поручил руководителю Росгвардии Виктору Золотову проработать изменения в правила оборота оружия в стране.