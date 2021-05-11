Необходимо уменьшить количество сообщений в СМИ о насилии, чтобы остановить волну убийств. Такое мнение после трагедии в Казани высказал бывший депутат Госдумы, политолог Сергей Марков. Он предлагает ввести налог на такие сообщения.
«По сути, молодым людям внушают, что убийство человека — это что-то нормальное. Давно предлагаю ввести специальный „налог на убийство“ на ТВ-экране. Показал убийство — заплати деньги в бюджет, в зависимости от аудитории. В Сети тоже», — сказал Марков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Марков призвал остановить пропаганду насилия и ужесточить цензуру в СМИ. Он предлагает блокировать несогласных с инициативой. По его словам, давно пора было навести порядок. Политолог отметил, что власти обязаны принять меры, чтобы не допустить повторения ситуации. «Количество убийств на телеэкране и в Сети должно быть сокращено очень значительно. И сокращено силой. Жестче надо, жестче», — заявил он.
Ранее 11 мая в школе Казани Ильназ Галявиев устроил массовую стрельбу, в результате которой умерли люди. Большинство погибших дети. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить освящение убийств в СМИ. Политик считает, что это может спровоцировать новые случаи. В школе №175, где произошла трагедия, не было охранника. Вместо него была вахтерша, пишет телеканал 360.
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