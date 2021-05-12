Якушев на посту полпреда заработал больше, чем в Минстрое

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев по итогам 2020 года заработал 10,6 миллиона рублей. Это больше, чем в 2019 году, когда Якушев занимал пост министра строительства ЖКХ РФ, тогда он задекларировал 8,4 млн руб. Свежая декларация чиновница размещена на сайте Кремля.
Согласно декларации, доход супруги уральского полпреда в 2020 году составил 738,3 тысячи рублей. В собственности Якушева и его супруги находится земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м и квартира площадью 472,1 кв. м. В их пользовании также жилой дом, квартира и гараж. Супруга полпреда также владеет легковым автомобилем Lexus RX 350.
Ранее URA.RU сообщало, полпред президента России в УрФО Николай Цуканов и его жена Светлана заработали 31 112 373 рублей за год. При этом жена Цуканова заработала за год намного больше мужа — почти 20 миллионов рублей. Сам полпред получил только 11,2 миллиона рублей. В ноябре 2020 года Цуканов покинул должность уральского полпреда, его сменил бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
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