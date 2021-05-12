Тюменский депутат обвинил курганцев и омичей в пожарах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция МЧС Курган, пожарный, огонь, лес горит, тушение пожара
В Тюменской области бушуют сильнейшие за последние 10 лет природные пожары Фото:

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов заявил, что часть пожаров пришла в регион из Курганской и Омской областей. Об этом парламентарий сообщил на заседании аграрного комитета облдумы, на котором присутствовал корреспондеyт URA.RU.

«Викуловский, Абатский и Сладковский районы [Тюменской области] — пожары пришли из Омской области. Бердюжский и Армизонский районы — из Курганской области. И Омск, и Курган вообще не тушат ландшафтные пожары, только лесные тушат», — посетовал Ульянов.

В управления МЧС по Курганской и Омской областей направлены запросы. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области бушуют сильнейшие за последние 10 лет природные пожары. Региональные власти были вынуждены ввести режим ЧС на территории субъекта.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...