Тюменский депутат обвинил курганцев и омичей в пожарах

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов заявил, что часть пожаров пришла в регион из Курганской и Омской областей. Об этом парламентарий сообщил на заседании аграрного комитета облдумы, на котором присутствовал корреспондеyт URA.RU.
«Викуловский, Абатский и Сладковский районы [Тюменской области] — пожары пришли из Омской области. Бердюжский и Армизонский районы — из Курганской области. И Омск, и Курган вообще не тушат ландшафтные пожары, только лесные тушат», — посетовал Ульянов.
В управления МЧС по Курганской и Омской областей направлены запросы. Ответы на них ожидаются.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области бушуют сильнейшие за последние 10 лет природные пожары. Региональные власти были вынуждены ввести режим ЧС на территории субъекта.
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