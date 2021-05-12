Кремль разрешил регионам вводить отгулы для привитых от COVID

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Работодатели заставляют россиян брать неоплачиваемые отгулы после вакцинации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские власти не планируют вводить по всей стране оплачиваемые отгулы для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. При этом главы регионов имеют полномочия принимать такие решения на уровне субъекта, сообщил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

«Губернаторы вольны выступать с такими инициативами, это в рамках их полномочий. Каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось, в планах такого нет», — сказал Песков.

Ранее Наталья Комарова предложила давать жителям ХМАО оплачиваемые отгулы после прививки от коронавируса. Она дала региональному штабу поручение проработать эту идею, после того как ей поступили жалобы на работодателей, заставляющих брать неоплачиваемые отгулы из-за вакцинации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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