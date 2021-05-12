ЛДПР теряет рейтинги в УрФО из-за скандальной идеи Жириновского

Инициатива лидера ЛДПР Владимира Жириновского вызвала бурные обсуждения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На представителей ЛДПР обрушились упреки от жителей после заявления лидера партии Владимира Жириновского о необходимости объединения ХМАО, ЯНАО и Тюменской области в один регион. Об этом URA.RU сообщил один из членов партии на условиях анонимности.

«Заявление Жириновского было воспринято весьма негативно населением. Жители ХМАО и ЯНАО крайне чувствительно относятся к любым высказываниям о присоединении к какому-либо региону. Оправдываться за слова лидера партии теперь приходится нам. Время для такой инициативы было выбрано не очень удачно, осенью выборы», — сокрушается один из партийцев.

Депутат думы Ханты-Мансийска от ЛДПР Виталий Чистов опубликовал комментарий у себя в социальных сетях, где написал, что «стер пальцы» в попытках объясниться за инициативу лидера партии: «Ни один житель Югры, в том числе и члены партии ЛДПР, не поддерживают это решение. Мы, безусловно, доносим эту позицию до руководства нашей партии в Москве. <…> Жириновский лишь высказал свою точку зрения по этому вопросу в интервью радиостанции. В программных документах партии объединения Тюменской области нигде не зафиксировано».

Глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин в разговоре с URA.RU отметил, что партия, в принципе, выступает за укрупнение российских регионов: «Это не нормально, что страна, где живет 150 миллионов человек, разделена на 85 субъектов. При этом в каких-то живет несколько десятков тысяч человек, а в каких-то несколько миллионов. Это нерационально и такое мнение высказал, в том числе и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Нужно создать 30-40 регионов, которые были бы экономически самостоятельны и эффективны».

Ранее URA.RU сообщало, что Жириновский предложил ликвидировать ХМАО и ЯНАО, объединив их с Тюменской областью. Лидер либерал-демократов уверен, что укрупнение пойдет северным регионам на пользу с экономической точки зрения.