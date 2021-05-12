12 мая 2021
11 мая 2021

В Тюменской области чиновника поймали на взятках

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
От двух браконьеров государственный инспектор получил больше 360 тысяч рублей Фото:

Инспектор Госохотдепартамента Тюменской области будет осужден за получение взяток. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина получил от браконьеров 360 тысяч рублей.

«Утверждено обвинительное заключение в отношении госинспектора Заводоуковского районного отдела Госохотдепартамента Тюменской области. Он обвиняется в получении взяток, находится под домашним арестом», — рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина получал от пойманных им браконьеров взятки — деньгами и имуществом. С одного нарушителя, убившего лося, инспектор потребовал 220 тысяч рублей. У другого (застрелившего косулю) забрал тепловизор, стоимостью 140 тысяч.

Сами браконьеры также не уйдут от ответственности. В отношении них возбуждены отдельные производства.

Ранее URA.RU писало, что в одном из охотничьих угодий задержали инспектора, который незаконно убил лося. Мужчину поймал его же начальник.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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