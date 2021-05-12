В Тюменской области чиновника поймали на взятках

От двух браконьеров государственный инспектор получил больше 360 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Инспектор Госохотдепартамента Тюменской области будет осужден за получение взяток. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина получил от браконьеров 360 тысяч рублей.

«Утверждено обвинительное заключение в отношении госинспектора Заводоуковского районного отдела Госохотдепартамента Тюменской области. Он обвиняется в получении взяток, находится под домашним арестом», — рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина получал от пойманных им браконьеров взятки — деньгами и имуществом. С одного нарушителя, убившего лося, инспектор потребовал 220 тысяч рублей. У другого (застрелившего косулю) забрал тепловизор, стоимостью 140 тысяч.

Сами браконьеры также не уйдут от ответственности. В отношении них возбуждены отдельные производства.

Ранее URA.RU писало, что в одном из охотничьих угодий задержали инспектора, который незаконно убил лося. Мужчину поймал его же начальник.