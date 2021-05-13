В Абхазии не могут найти уральского туриста, брошенного в горах

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Группа вернулась из похода без одного участника Фото:

В Абхазии продолжают искать пожилого туриста из Екатеринбурга, которого товарищи оставили одного на леднике. Поиски с воздуха не принесли результата, на место выдвигается пешая группа спасателей, сообщает сайт республиканского МЧС.

64-летний екатеринбургский турист Владимир Ульянов совершал восхождение с другими уральцами, но на маршруте почувствовал себя плохо и не смог продолжить путь. Товарищи оставили мужчину одного на перевале с едой, попросили не выходить из палатки и пообещали вернуться, однако группа попала под сильный снегопад и ледяной дождь.

«Мы два дня пытались через непогоду к нему пробиться, а когда поняли, что не можем, стали спускаться вниз и уже оттуда вышли на связь, — рассказала сотрудникам абхазского МЧС руководитель группы Анна Гилева. — Человек остался там. Вертолет его не нашел. Я очень хочу вернуться в горы, это ошибка моя — нельзя было делить группу, но он был совершенно не готов физически».

Шесть туристов, среди которых жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Челябинска и Санкт-Петербурга, попросили о помощи МЧС Абхазии накануне, 12 мая. Спасателям удалось найти россиян лишь спустя сутки, 13-го числа. Они чувствуют себя хорошо, поиски седьмого участника восхождения продолжаются. В абхазских горах водится немало диких животных, поэтому туристу угрожает опасность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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