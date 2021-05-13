Богатейший тюменский депутат претендует на кресло сенатора

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Дмитрий Горицкий. Пресс-конференция. Тюмень, горицкий дмитрий
В 2020 году депутат Дмитрий Горицкий заработал почти 850 млн рублей Фото:

Депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий с высокой долей вероятности станет сенатором Совета Федерации от Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в реготделении «Единой России». В кресле сенатора Горицикий заменит умершего 13 марта Михаила Пономарева.

«У нас прошло заседания президиума регионального политсовета партии. Было принято решение рекомендовать президиуму генсовета ЕР Горицкого в качестве члена Совфеда», — рассказали в пресс-службе реготделения. В случае одобрения в федеральном штабе партии кандидатура депутата будет предложена для одобрения Тюменской облдуме, а затем и Совету Федерации.

Экс-президент «Запсибкомбанка» Горицкий является самым богатым тюменским депутатом. В 2020 году народный избранник заработал почти 850 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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