Скандальный экс-ведущий НТВ баллотируется в Госдуму

Бывший телеведущий НТВ и журналист Глеб Пьяных собирается баллотироваться в Госдуму. Об этом он сообщил журналистам.
Пьяных собирается пойти на выборы от «Справедливой России — За правду», передает ТАСС. Уточняется, что в ходе заседания президиума центрального совета справороссов телеведущий вступил в партию.
С 2005 по 2012 годы Пьяных был автором и ведущим «Программы максимум» на НТВ. Она известна своим слоганом «Скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто».
Лидеры «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин объединили свои партии. 28 января в Москве они подписали манифест, куда вошли основные пункты программы каждого из политических движений. С тех пор их официальное название — «Справедливая Россия — За Правду». По словам замглавы думской фракции Олега Шеина, партия представит ряд новых молодых кандидатов на выборах в Госдуму, в том числе баллотироваться будет телеведущая и журналистка Марина Ким.
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