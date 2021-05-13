13 мая 2021

Скандальный экс-ведущий НТВ баллотируется в Госдуму

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Объединительный съезд
Глеб Пьяных пойдет в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду» Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывший телеведущий НТВ и журналист Глеб Пьяных собирается баллотироваться в Госдуму. Об этом он сообщил журналистам.

Пьяных собирается пойти на выборы от «Справедливой России — За правду», передает ТАСС. Уточняется, что в ходе заседания президиума центрального совета справороссов телеведущий вступил в партию.

С 2005 по 2012 годы Пьяных был автором и ведущим «Программы максимум» на НТВ. Она известна своим слоганом «Скандалы, интриги, расследования. Показать все, что скрыто».

Лидеры «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин объединили свои партии. 28 января в Москве они подписали манифест, куда вошли основные пункты программы каждого из политических движений. С тех пор их официальное название — «Справедливая Россия — За Правду». По словам замглавы думской фракции Олега Шеина, партия представит ряд новых молодых кандидатов на выборах в Госдуму, в том числе баллотироваться будет телеведущая и журналистка Марина Ким.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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