Марина Ким хочет попасть в Госдуму от объединенной партии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду», телеведущая и журналистка Марина Ким станет новым кандидатом в депутаты в Госдуму. Она считает, что политика должна шагать в ногу со временем и не быть «зашкварной». Об этом она рассказала во время интервью Святославу Савченко на youtube-канале «Шоу Известь».

«Политика должна быть, как вечеринка в хорошем смысле. Это не должно быть мрачно. Это не должно быть скучно. Это не должно быть зашкварно. Должно быть интересно и современненько», — сказала Ким. По ее словам, должны появляться новые способы размещения соответствующей информации. В качестве примера она привела тот факт, что все компании уходят в социальные сети. «Все меняется и политика тоже должна меняться, обновляться. Она должна омолаживаться», — подчеркнула журналистка.

Депутат Госдумы от «Справедливой России», замглавы думской фракции Олег Шеин в беседе с URA.RU подтвердил, что партия представит ряд новых молодых кандидатов. Подробности станут известны после съезда, который пройдет в июне. «Обновление всегда полезно, потому что это свежее восприятие. Если мы говорим про управление, в том числе применительно парламентской повестки, законодательной повестки, представлений об окружающем мире, то ценности людей 70-ти и 25-ти лет отличаются. Прогресс не стоит на месте. Развитие идет и принимаемые решения должны соответствовать той культурной среде, в которой огни принимаются. Омоложение кадровой политики — всегда прогрессивная штука», — сказал собеседник агентства.

Телеведущая отметила, что будет баллотироваться в депутаты Госдумы в этом году. Она рассказала, что уже вступила в обновленную объединенную партию и стала секретарем президиума по информационной политике. Ким теперь отвечает за медийный блок в штабе и партии.

Лидеры «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин объединили свои партии. 28 января в Москве они подписали манифест, куда вошли основные пункты программы каждого из политических движений. С тех пор их официальное название — «Справедливая Россия — За Правду».