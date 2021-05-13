Минпромторг решил бороться с ростом цен на мясо в России

Минпромторг попросил ритейлеров и производителей проинформировать о росте цен на мясо, а также объяснить его причины. Об этом сообщили три участника совещаний в правительстве и Минпромторге.
Такой запрос от Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) получила «Лента», рассказал представитель компании «Ведомостям». Обращение пришло и в Национальную мясную ассоциацию, в которую входят крупнейшие производители: «Мираторг», «Черкизово», сообщил ее руководитель Сергей Юшин. По их словам, ведомство призывало ритейлеров не принимать от производителей существенное повышение цен на мясо.
Участники рынка отмечают, что рост оптовых цен начался в майские выходные. По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, это нормальная ситуация, так как спрос на мясо увеличивается из-за окончания Великого поста, длинных каникул, начала сезона шашлыков, а также роста себестоимости.
Ковалев отметил, что уже осенью, после окончания сезона шашлыков, цены на свинину снова снизятся. По итогам 2021 года средняя стоимость будет выше цены 2020 года на 4-5%, что будет находиться в пределах продовольственной инфляции или ниже.
Ранее стало известно, что в России с 27 апреля по 4 мая резко подорожали свинина и баранина. Росстат приводил данные, что из-за постоянного роста цен на товары и падения доходов россияне тратят все свои сбережения на еду. Кроме того, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в мае предупреждал об увеличении числа бедных россиян. Он убежден, что такой тенденции подвержены в первую очередь люди среднего класса.
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