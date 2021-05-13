13 мая 2021

СМИ: в совет директоров «Уралхима» войдет бывший конкурент

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Стрежнев может войти в совет директоров «Уралхима» Фото:

Бывший глава «Еврохима» Дмитрий Стрежнев может войти в совет директоров «Уралхима». Бизнесмен будет в качестве независимого директора.

В совет директоров «Уралхима» в качестве независимого директора может войти экс-глава «Еврохима» Дмитрий Стрежнев, пишет «Коммерсант». Он, как пояснили собеседники издания, будет заниматься разработкой стратегии компании, но не будет принимать участия в текущем управлении.

По словам источников, что на фоне предстоящей реорганизации управления «Уралхима» и «Уралкалия» их собственнику Дмитрию Мазепину, нужна команда опытных менеджеров, которые помогли бы ему добиться максимальной синергии от активов. В «Уралхиме» и «Еврохиме» ситуацию не стали комментировать.

Ранее сообщалось, что генеральным директором АО «ОХК «Уралхим» назначен олигарх Дмитрий Мазепин. Бизнесмен, занимающий 150 место в списке Forbes, перешел на место с должности председателя совета директоров организации. URA.RU рассказывало, что Мазепин оказался на 150-м месте в списке Forbes с состоянием 800 млн долларов. В декабре 2020 года гендиректором «Уралхима» был назначен бывший вице-президент ГК «ПИК» Александр Прыгунков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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