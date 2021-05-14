Художник Никас Сафронов подарил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву портрет президента Владимира Путина. Картину он вручил во время открытия выставки в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.
Никас Сафронов рассказал, что такой же портрет ранее подарил Путину. «Владимир Владимирович мне после этого позвонил и сказал, что ему очень понравилось, это было много лет назад. А [глава российского МИДа Сергей] Лавров заказал себе 650 копий — для всех российских посольств и консульств мира», — уточнил художник.
Выставка Сафронова «О чем молчат картины» пройдет в международном центре искусств «Главный проспект». Картины можно увидеть в Екатеринбурге с 15 мая до 25 июля.
Ранее URA.RU сообщало, что Челябинск получит в дар от художника Никаса Сафронова картину «Размытые воспоминания о Дали… или сложная азбука». Это полотно набрало большинство голосов среди посетителей музея изобразительных искусств. За картину отдала голос супруга губернатора Алексея Текслера Ирина, по инициативе которой город получит работу известного художника.
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