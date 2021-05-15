Закон, ужесточающий требования к владельцам оружия, внесут в Госдуму 17 мая. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Единая Россия» подготовила законопроект, ужесточающий требования к владельцам оружия и внесет его в Госдуму уже 17 мая. Об этом заявил депутат российского парламента Александр Хинштейн.

«В понедельник <…> „Единая Россия“ в Государственную Думу внесет законопроект, которым устанавливаются очень жесткие дополнительные требования и ограничения на право владения оружием», — заявил он в эфире «Соловьев Live». Акцент в документе будет сделан на медицинских показателях. Хинштейн, в частности, уточнил, что Росгвардия получит право проверять медицинские справки у претендентов на право покупки оружия.

В законопроекте прописано и требование проходить медицинское освидетельствование только в государственных клиниках (чтобы исключить покупку поддельных справок). С этой инициативой ранее выступил глава Росгвардии Виктор Золотов. Однако пользователи соцсетей посмеялись над этим, уличив чиновника в незнании предмета разговора.