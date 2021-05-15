15 мая 2021

ЕР внесет в Госдуму ужесточающие поправки в закон об оружии. Дата

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Закон, ужесточающий требования к владельцам оружия, внесут в Госдуму 17 мая. Фото:

«Единая Россия» подготовила законопроект, ужесточающий требования к владельцам оружия и внесет его в Госдуму уже 17 мая. Об этом заявил депутат российского парламента Александр Хинштейн.

«В понедельник <…> „Единая Россия“ в Государственную Думу внесет законопроект, которым устанавливаются очень жесткие дополнительные требования и ограничения на право владения оружием», — заявил он в эфире «Соловьев Live». Акцент в документе будет сделан на медицинских показателях. Хинштейн, в частности, уточнил, что Росгвардия получит право проверять медицинские справки у претендентов на право покупки оружия.

В законопроекте прописано и требование проходить медицинское освидетельствование только в государственных клиниках (чтобы исключить покупку поддельных справок). С этой инициативой ранее выступил глава Росгвардии Виктор Золотов. Однако пользователи соцсетей посмеялись над этим, уличив чиновника в незнании предмета разговора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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