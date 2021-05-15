Названа дата, когда Россия выйдет из Договора открытого неба

Госдума деанонсирует ДОН 18 мая. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Договор о расторжении Договора открытого неба Государственная дума рассмотрит 18 мая. Об этом объявил глава комитета по международным делам ГД РФ Леонид Слуцкий.

«Во вторник мы денонсируем этот договор», — ответил парламентарий ведущему программы «Соловьев Live» на Youtube Владимиру Соловьеву. Договор открытого неба (ДОН) регламентирует порядок облета территорий стран-участников договора и наблюдений за армиями друг-друга. США вышли из ДОН в ноябре прошлого года в одностороннем порядке.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил главе государства Владимиру Путину деанонсировать договор 5 мая. Позже в Кремле объяснили эту меру. Также на эту тему высказался бывший начальник главного штаба РСВН России Владимир Есин.