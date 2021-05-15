15 мая 2021

Названа дата, когда Россия выйдет из Договора открытого неба

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Празднование Дня Победы. Челябинск, самолеты, су34
Госдума деанонсирует ДОН 18 мая. Фото:

Договор о расторжении Договора открытого неба Государственная дума рассмотрит 18 мая. Об этом объявил глава комитета по международным делам ГД РФ Леонид Слуцкий.

«Во вторник мы денонсируем этот договор», — ответил парламентарий ведущему программы «Соловьев Live» на Youtube Владимиру Соловьеву. Договор открытого неба (ДОН) регламентирует порядок облета территорий стран-участников договора и наблюдений за армиями друг-друга. США вышли из ДОН в ноябре прошлого года в одностороннем порядке.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил главе государства Владимиру Путину деанонсировать договор 5 мая. Позже в Кремле объяснили эту меру. Также на эту тему высказался бывший начальник главного штаба РСВН России Владимир Есин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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