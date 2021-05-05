В правительстве РФ одобрили разрыв Договора по открытому небу

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Оно содержится на официальном интернет-портале правовой информации.
«В соответствии со статьей 36 ФЗ „О международных договорах РФ“ правительство постановляет одобрить и представить главе государства для внесения в Госдуму предложения о денонсации Договора по открытому небу. Оно было подписано в Хельсинки 24 марта 1992 года», — говорится в документе.
В ноябре 2020 года из Договора по открытому небу в одностороннем порядке вышли Соединенные Штаты Америки. Они больше не смогут проводить облеты, чтобы наблюдать за военной деятельностью других стран-участников договора. Сразу же после этого Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из ДОН. В мае этого года глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что РФ не станет выходить из договора, если США вновь начнут участвовать в соглашении, напоминает RT.
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