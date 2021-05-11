В Кремле объяснили предложение Путина о выходе России из ДОН

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Договор по открытому небу перестал быть актуальным после выхода из него США, отметил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин предложил стране выйти из Договора по открытому небу, так как документ теряет смысл после выхода из него США. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Эта система [ДОН] зиждется на системе обмена информацией. Если США вышли из договора, то пользуются, тем не менее, системой обмена информацией в рамках НАТО. Европейские страны, которые остаются в ДОН, продолжат делиться информацией с США. Но Россия не будет получать этой информации», — сказал Песков, подчеркнув, что Путин неоднократно говорил о причинах покинуть договор.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из Договора по открытому небу. Документ был подписан странами-участниками в 1992 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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