Ресторанам и отелям не хватает персонала Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российские рестораторы и отельеры столкнулись с серьезной нехваткой персонала. Владельцы заведений экстренно ищут сотрудников и готовы брать людей даже без опыта. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Зарплата.ру».

«Больше всех российскому рынку сегодня нужны горничные — спрос на этих сотрудников вырос в шесть раз. Чуть меньшую динамику демонстрируют вакансии пекарей (рост в четыре раза) и поваров (рост в три раза)», — передают «Известия».

Кроме этого, востребованы и официанты. Отмечается, что в ресторанном бизнесе самые большие зарплаты предлагают в Екатеринбурге: официантам готовы платить до 80 тысяч рублей, поварам — до 100 тысяч. На Алтае, в Краснодарском крае и Крыму ищут горничных, предлагая им 30—40 тысяч рублей.

Эксперты связывают происходящие с закрытием границ и дефицитом трудовых мигрантов из-за пандемии. Особенно остро нехватка персонала ощущается на курортах Черного моря. «Заработал наш юг, где открывается огромное количество ресторанов и кафе, и туда нужны люди. Там людей тоже неоткуда брать, они поднимают зарплату — и продолжают вымывать людей из других ресторанов», — отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Ранее в Ростуризме заявили о дефиците мест на курортах РФ. Там отметили, что из-за высокого спроса места в отелях могут закончиться раньше начала туристического сезона. Например, в популярных отелях Крыма уже забронировано около 90% мест. Менее известные гостиницы заполнены на 60%.