«ВСМПО-Ависма» получила прибыль после смены руководства

Компании еще не удалось достичь докоронавирусных показателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Корпорация «ВСМПО-Ависма» (входит в структуру госкорпорации Ростех) за первые три месяца 2021 года смогла достичь прибыли после рекордного падения по итогу коронавирусного года. Информация содержится в бухгалтерском отчете за январь—март 2021 года, который есть в распоряжении URA.RU. Положительная динамика на предприятии наблюдается на фоне смены управляющей команды.

В документе указано, что в первом квартале 2021 года чистая прибыль титанового гиганта составила 2,95 млрд рублей, тогда как годом ранее за тот же период предприятие понесло убыток в 8,1 млрд рублей. При этом компания еще не достигла докоронавирусных показателей: в начале 2019 года прибыль компании составляла 6,99 млрд рублей, в начале 2018 года — 4 млрд рублей. При этом в январе—марте 2021 года по сравнению с прошлым годом у компании упал объем выручки (с 21,7 до 14,5 млрд рублей), незначительно снизилась прибыль от продаж (с 5,3 до 4,8 млрд рублей) и сократились прочие расходы (с 16,2 до 1,6 млрд рублей).

В пресс-службе корпорации URA.RU подтвердили положительную динамику по объему прибыли в первом квартале 2021 года. «Рост чистой прибыли обусловлен уменьшением убытка по курсовой разнице от переоценки валютных статей баланса, а также проведением мероприятий по программе снижения издержек за счет внутренних резервов», — рассказали там. В корпорации уточнили, что им удалось уменьшить кредитный портфель на 24,7 млрд. рублей.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. В первом полугодии 2020 года чистая прибыль корпорации упала в 2,5 тысячи раз. По итогам года потери значительно сократились: прибыль упала только в 2,4 раза — с 23,3 до 9,5 млрд рублей.