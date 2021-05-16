16 мая 2021

Экономист из команды Медведева: почему в РФ не будет революции

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг оппозиции. Москва, митинг, протест, несанкционированная акция, навальнинг
Евгений Гонтмахер считает, что в России людям некогда заниматься политикой Фото:

В России не будет революции или серьезных протестов, так как люди заняты выживанием и у них нет времени заниматься политикой. Об этом заявил экономист, готовивший программу реформ для бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, Евгений Гонтмахер.

По его словам, россияне считают несправедливым, что в стране огромное количество миллиардеров на фоне очень большой массы бедных людей, однако это не выльется в какие-то политические протесты. «У нас же большинство семей просто выживает. Пытается где-то как-то заработать, чтобы свести концы с концами, самое необходимое купить себе, детям. И просто некогда. Просто у этих людей настроение, — при том, что они недовольны политикой, которая в стране проводится, по крайней мере, социальной, — но у них нет ни сил, ни энергетики заниматься какой-то политикой, даже примитивной», — рассказал Гонтмахер телеканалу «Дождь».

Он отметил, что для изменений в стране нужен большой средний класс. При этом в России он составляет максимум 10-15%. По словам Гонтмахера, в него входят люди, которые связаны как раз с долларовыми экспортными потоками. Это люди, которые работают в государстве, и для них все, в общем, более-менее нормально, подчеркнул экономист.

Ранее издание Financial Times сообщило, что совокупное состояние 120 долларовых российских миллиардеров составило около 35% ВВП страны, показатель вырос за год примерно на 10 п. п., передает «Федеральное агентство новостей». Так, глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов обогнал легендарного миллиардера из США Джона Рокфеллера по отношению величины своего состояния к ВВП родной страны. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что число малообеспеченных россиян растет. В этом он обвинил пандемию коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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