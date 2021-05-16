Экономист из команды Медведева: почему в РФ не будет революции

Евгений Гонтмахер считает, что в России людям некогда заниматься политикой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России не будет революции или серьезных протестов, так как люди заняты выживанием и у них нет времени заниматься политикой. Об этом заявил экономист, готовивший программу реформ для бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, Евгений Гонтмахер.

По его словам, россияне считают несправедливым, что в стране огромное количество миллиардеров на фоне очень большой массы бедных людей, однако это не выльется в какие-то политические протесты. «У нас же большинство семей просто выживает. Пытается где-то как-то заработать, чтобы свести концы с концами, самое необходимое купить себе, детям. И просто некогда. Просто у этих людей настроение, — при том, что они недовольны политикой, которая в стране проводится, по крайней мере, социальной, — но у них нет ни сил, ни энергетики заниматься какой-то политикой, даже примитивной», — рассказал Гонтмахер телеканалу «Дождь».

Он отметил, что для изменений в стране нужен большой средний класс. При этом в России он составляет максимум 10-15%. По словам Гонтмахера, в него входят люди, которые связаны как раз с долларовыми экспортными потоками. Это люди, которые работают в государстве, и для них все, в общем, более-менее нормально, подчеркнул экономист.

Ранее издание Financial Times сообщило, что совокупное состояние 120 долларовых российских миллиардеров составило около 35% ВВП страны, показатель вырос за год примерно на 10 п. п., передает « Федеральное агентство новостей» . Так, глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов обогнал легендарного миллиардера из США Джона Рокфеллера по отношению величины своего состояния к ВВП родной страны. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что число малообеспеченных россиян растет. В этом он обвинил пандемию коронавируса.